POL-MI: Ermittlungen wegen Urkundenfälschung eingeleitet

Minden (ots) - Wegen des Tatvorwurfs am Mittwoch zwei hochwertige Fahrräder gestohlen zu haben, muss sich fortan ein 43-jähriger Mindener verantworten. So steht der polizeibekannte Mann unter Verdacht, in der Zeit von 12 bis etwa 13.30 Uhr in der Hufschmiede und der Marienstraße die Schlösser von zwei Rädern der Marke Stevens gewaltsam geöffnet und die Räder ...

