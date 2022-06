Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer (81) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rahden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw hat sich am Donnerstagnachmittag ein 81-jähriger Rahdener schwere Verletzungen zugezogen.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungserkenntnisse hatte der Radfahrer gegen 16.45 Uhr den westlich gelegenen Geh-/Radweg entlang der Lemförder Straße (L 765) in Richtung Sielhorst befahren und steuerte sein Rad unweit der Einmündung zum Galgenkamp auf die Fahrbahn. Auf dieser befand sich zeitgleich eine Stemwederin (66) in einem Opel, die das Auto in gleicher Fahrtrichtung gesteuert hatte. Dabei kam es zur seitlichen Kollision der Verkehrsteilnehmer, der 81-Jährige stürzte zu Boden. Ein Notarzt-Team kümmerte sich um ihn und brachte ihn schließlich schwer verletzt ins Krankenhaus nach Lübbecke, die Stemwederin blieb unverletzt.

