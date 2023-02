Polizei Düsseldorf

POL-D: Unfall am Südring: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Taxi schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16. Februar 2023, 12:20 Uhr

Eine 40-jährige Radfahrerin wurde gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein Taxi erfasste die Düsseldorferin, als sie den Südring nach ersten Ermittlungen bei Rot überquerte.

Zur Mittagszeit war gestern ein 36 Jahre alter Mann mit seinem Taxi auf dem linken Fahrstreifen auf dem Südring in Fahrtrichtung Neuss unterwegs. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen überquerte dann die 40-Jährige auf ihrem Fahrrad in Höhe der Völklinger Straße den Südring in Fahrtrichtung Südfriedhof bei "Rot". Der Taxifahrer, dessen Ampel zum Unfallzeitpunkt laut Zeugenaussagen "Grün" zeigte, leitete noch eine Vollbremsung ein. Ein Zusammenstoß zwischen dem Taxi und der Radfahrerin auf der dortigen Radwegfurt ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. Die 40-jährige Düsseldorferin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, die in einer Klinik stationär behandelt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell