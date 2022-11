Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wechselgeldtrick

Diebes-Paar erbeutet Bargeld in Lebensmittelgeschäft

Kleve-Materborn (ots)

Zwei Unbekannte haben am Freitag (25. November 2022) gegen 17:00 Uhr durch einen Geldwechseltrick Bargeld aus der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts an der Materborner Allee erbeutet. Während der Mann des Duos die Kunden im Laden ablenkte, verwickelte die Frau die Kassiererin in ein Gespräch in englischer Sprache und wollte Geld in bestimmter Stückelung wechseln. Die Unbekannte griff dazu auch in die Kasse und entnahm Geld, legte später aber offensichtlich weniger Geld zurück. Die Tatverdächtige war etwa 1,60 bis 1,65m groß, hatte schwarze lange Haare und trug einen hellblauen Mundschutz. Sie war zum Tatzeitpunkt mit einem schwarzen Oberteil, einer hellblauen Jeans und hellen Schuhen bekleidet. Die Frau trug zudem eine schwarze, längliche Geldbörse bei sich und eine helle Tasche mit einem schwarzen Streifen an der Seite. Der Mann, der zu der Frau gehörte, war etwa 1,80 bis 1,85m groß und hatte schwarze, kurze Haare. Auch er trug einen hellblauen Mundschutz, sowie ein rotes Oberteil, eine schwarze Lederjacke und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Auf dem Kopf trug der Tatverdächtige eine beige-farbene Schirmmütze, außerdem hatte er eine schwarze Umhängetasche bei sich. Beide Personen hatten ein südeuropäisches Erscheinungsbild.

Wem sind die beschriebenen Personen aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell