Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Scheibe beschädigt

Wirdum - Autofahrer in Graben geraten

Ihlow - Auffahrunfall

Hage - Feuer in Einfamilienhaus

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht zu Freitag im Neuen Weg in Norden. Unbekannte beschädigten die Scheiben der Eingangstür eines Brillengeschäfts. Die Tatzeit ist zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 9 Uhr. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag in Wirdum von der Fahrbahn abgekommen. Der 18-Jährige fuhr gegen 1.20 Uhr auf der Loppersumer Straße in Fahrtrichtung Wirdum. In einer Linkskurve kam er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen und landete in einem Graben. Seine 14-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

In Ihlow kam es am Freitagmorgen zu einem Auffahrunfall. Gegen 5.30 Uhr war ein 20-jähriger Kia-Fahrer auf der Schirumer Straße in Richtung Westgroßefehn unterwegs. In Ostersander fuhr er auf eine vorausfahrende 58-jährige Honda-Fahrerin auf. Beide Autos gerieten durch den Aufprall auf die Berme. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Das Auto der 58-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Brandgeschehen

In einem Einfamilienhaus im Drostenweg in Hage ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Leitstelle wurde gegen 21.45 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und konnte die Flammen löschen. Die beiden Bewohner, ein 69-jähriger Mann und eine 70 Jahre alte Frau, mussten vom Rettungsdienst betreut werden. Der 69-jährige Mann kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

