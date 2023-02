POL-EL: Lünne - Einbruch in Kiosk

Wietmarschen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es in Wietmarschen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Lagerräumen eines Möbelhauses an der "Hauptstraße" und entwendeten diverse hochwertige Möbel. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 19220 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr