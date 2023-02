Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum - Remise in Brand geraten

Sustrum (ots)

Gestern Abend gegen 18.30 kam es in Sustrum in der Dorfstraße zu einem Brand. Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache eine Remise, in der sich ein Brennholzlager, ein landwirtschaftlicher Anhänger und eine Werkstatt befand, Feuer. Der Besitzer entdeckte beim Blick aus seinem Küchenfenster plötzlich Flammen, die aus seiner Werkstatt kamen. Daraufhin alarmierte er die Rettungskräfte, die innerhalb kürzester Zeit vor Ort waren. Die Feuerwehren Sutrum und Lathen waren mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und einen angrenzenden Stall mit 200 Ferkeln verhindern. Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag eingeschätzt. Wie es zum Brand kam, wird derzeit noch ermittelt.

