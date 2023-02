POL-EL: Papenburg - Dachstuhl vermutlich durch Blitzeinschlag in Brand geraten

Lingen (ots) - Am 26. Januar kam es in der Zeit zwischen 7 Uhr und 18 Uhr in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen im Parkhaus eines Gesundheitszentrums an der Straße "Zum Neuen Hafen" geparkten weißen VW Polo an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. ...

