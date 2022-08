POL-NE: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte - Feuerwehr befreit lebensältere Autofahrerin

Grevenbroich, Jüchen (ots) - Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Montagabend (15.08.), gegen 19:45 Uhr, in Grevenbroich die Verlängerung der Glück-Auf-Straße in Richtung "Am Schimmelsbusch". Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Mann ohne Beteiligung Dritter und verletzte sich schwer. Die Ermittlungen ergaben, dass die Geländemaschine des Grevenbroichers ...

mehr