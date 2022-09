Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Verkehrsunfall zwischen Pkw und U-Bahn

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einer U-Bahn kam es am Dienstag gegen 17:24 Uhr im Bereich der Landesstraße 1100 und der Einfahrt zum Klärwerk in Remseck am Neckar. Ein 29-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Landesstraße 1100 aus Richtung Stuttgart kommend und wollte an der Zufahrt beim Klärwerk Remseck am Neckar nach rechts abbiegen. Hierbei missachtete er mutmaßlich die führ ihn geltende rote Ampel und er kollidierte beim Überfahren der Bahngleise mit der aus Richtung Endhaltestelle Remseck am Neckar kommende U-Bahn der Linie U 12. Die U-Bahn Fahrerin leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Bergung des Mercedes musste die Landesstraße 1100 für zirka zehn Minuten in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Der Bahnbetrieb konnte währende der Maßnahmen einseitig über das zweite Gleis an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Remseck am Neckar und Kornwestheim rückten an die Unfallstelle mit sechs Fahrzeugen und 41 Wehrkräften aus.

