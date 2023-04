Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person unter Betäubungsmitteleinfluss

Montabaur-Elgendorf (ots)

Am 02.04.2023 um ca. 22:40 Uhr ereignete sich auf der L312 aus Richtung Ortslage Montabaur kommend in Fahrtrichtung Montabaur-Elgendorf ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW, bei dem ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Selters leicht verletzt wurde. Der PKW kam im Verlauf einer Linkskurve linksseitig von der Fahrbahn ab und überschlug sich daraufhin mehrmals, sodass dieser im Straßengraben auf dem Dach in Endposition verblieb. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde ein Betäubungsmitteleinfluss des Fahrers festgestellt. Infolgedessen wurde ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet und im Rahmen dessen eine Blutprobe entnommen. Eine medizinische Behandlung erfolgte in einem umliegenden Krankenhaus.

