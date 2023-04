Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit anschließender Unfallflucht

Westerburg, Willmenroder Straße (ots)

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Westerburg kollidierte am Sonntagmorgen, gegen 00:14 Uhr, mit einem geparkten PKW in der Willmenroder Straße in Westerburg. Anschließend entfernte er sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Noch während der Unfallaufnahme, kehrte er eigenständig zur Unfallörtlichkeit zurück. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 1,48 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

