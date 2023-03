POL-BO: Zwei Tatverdächtige nach Raubdelikt in Wattenscheid festgenommen

Bochum, Herne (ots) - Bei einem Dooring-Unfall am Freitagnachmittag, 24. März, in Bochum-Hamme ist ein Pedelecfahrer (20, aus Herne) verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr war der Pedelecfahrer auf dem Radweg der Dorstener Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe der Hausnummer 109 öffnete ein Autofahrer (64, aus Bochum), der sein Fahrzeug auf dem Fahrstreifen neben dem Radweg abgestellt hatte, seine Tür. Der ...

mehr