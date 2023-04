Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressemeldung der Polizei Diez für das Wochenende 31.03.-01.04.

Diez (ots)

Diez: Am 31.03. gegen 07:50 Uhr wurde ein PKW in der Felkestraße in unsicherer Fahrweise geführt. Der Fahrzeugführer konnte durch die Polizei festgestellt und die Weiterfahrt unterbunden werden. Möglicherweise wurden Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise gefährdet oder behindert. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Diez (06432/6010 o. pidiez@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Diez: Am Morgen des 01.04. wurde durch Beamte der hiesigen Dienststelle eine großflächige Verschmutzung der B54 am Abzweig zur Limburger Straße festgestellt. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde hier offensichtlich Ladung in Form von Steingut verloren. Die Fahrbahn musste mit aufwändigen Mitteln gereinigt werden. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (06432/6010 o. pidiez@polizei.rlp.de).

Hambach: Am 01.04. gegen 14:30 Uhr wurde durch Zeugen der Brand einer Gartenhütte in der Straße Im Wiesengrund in Hambach gemeldet. Der Brand konnte durch die Kräfte der eingesetzten Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch wurde die Hütte nicht unerheblich beschädigt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen hierzu laufen.

