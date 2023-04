POL-PDMT: Fehl-Ritzhausen-PKW Brand im Carport eines Anwesens

Höhr-Grenzhausen, Vallendarer Törchen (ots) - Auf dem Baustellengelände des Seniorenwohnparks, Am Limes, in Höhr-Grenzhausen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt drei Baucontainer durch bisher unbekannte Täter angegangen. Die Täter hebelten einen Bauzaun auf und gelangten so auf das Baustellengelände. Hier wurden in der weiteren Folge drei Container unterschiedlicher Firmen aufgebrochen und ...

mehr