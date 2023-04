Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere PKW-Aufbrüche am ICE-Bahnhof Montabaur -Zeugenaufruf-

Montabaur (ots)

In der Nacht zum 01.04.2023 wurden zwischen 00:00 - 03:50 Uhr an mindestens sechs PKW die Seitenscheiben eingeschlagen und die Innenräume der Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchwühlt. Die PKW waren alle auf dem Parkplatz Nord zwischen der ICE-Trasse und der BAB 3 geparkt. Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen rund um den ICE-Bahnhof gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell