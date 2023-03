Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur. Nachwuchswerbung Polizei Montabaur "Fit like a cop!"

Montabaur (ots)

Am 30.03.23 ab 15 Uhr trafen sich junge polizeiinteressierte Sportler zum 1. "Fit like a cop"-Event. Bei dieser Veranstaltung wollten Angehörige der Schutz- und Kriminalpolizei Montabaur jungen Menschen die Gelegenheit geben, den Polizeiberuf einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Trotz zunächst unbeständigem Wetter ließen es sich rund 40 Aktive nicht nehmen, wie ein Polizist zu trainieren und dabei erste Kontakte zu knüpfen. Das Programm, bei dem natürlich auch Cops mitgemacht haben, bestand nach einem kurzen Aufwärmen vor dem Mons-Tabor-Bad in Montabaur aus einer Runde auf dem Fitnesspark. Abwechslungsreiche Zwischenstationen lockerten die Laufstrecke auf und zeigten zu dem, wie abwechslungsreich und anspruchsvoll der Polizeidienst sein kann. Am Ziel angekommen wurde jeder Teilnehmer mit einem Getränk und einem kleinen Dankeschön bedacht. Die Möglichkeit zur anschließenden Einstellungsberatung wurde rege genutzt. Hierbei standen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus verschiedenen Sparten den jungen Menschen Rede und Antwort. Die Teilnehmenden hatten viel Spaß und freuten sich über dieses unkonventionelle Angebot ihrer Polizei.

