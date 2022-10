POL-WES: Moers - Diebstahl eines Oldtimers

Moers (ots) - Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Gutenbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich sechs Menschen verletzten. Gegen 08.25 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleinbusses die Gutenbergstraße, von der Römerstraße kommend in Fahrtrichtung Voßbuschstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich fünf Fahrgäste ...

mehr