Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Sicher mit dem Pedelec unterwegs! Polizei bietet wieder Trainings an

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kreis Wesel (ots)

Eine kleine Berührung der Pedale und schon macht das Pedelec einen Schub nach vorne! Die elektrisch unterstützten Räder haben andere Fahreigenschaften als ein herkömmliches "normales" Fahrrad.

Leider sind Pedelec-Fahrende immer wieder in Unfälle verwickelt und verletzen sich dabei teilweise schwer. Oft tragen sie auch keinen Helm.

Um etwas gegen diesen Trend zu tun, bietet die Polizei im Kreis Wesel in diesen Herbstferien wieder Trainings an. Insgesamt 34 solcher Kurse und zwei Sonderveranstaltungen auf Festen haben die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention schon in diesem Jahr absolviert. Dabei haben rund 500 Menschen aus dem Kreis Wesel Tipps bekommen, wie sie sicher mit dem Pedelec unterwegs seien können.

Optisch bei jedem Training das Highlight: Der Pedelec-Simulator! Das Strampeln auf dem Pedelec wird dabei auf einen Monitor übertragen. So fährt der Teilnehmer oder die Teilnehmerin durch eine virtuelle Landschaft. Plötzlich tauchen in dieser Landschaft LKW oder Fußgänger auf der Fahrbahn auf. Schnelles Reagieren mit der Bremse ist gefragt. Daneben gibt es bei jedem Training einen Geschicklichkeitsparcours, um Fahr- und Bremseigenschaft der Räder zu testen.

In den Herbstferien bietet die Polizei folgende Termine an. Eine telefonische Anmeldung ist dabei erforderlich! Tel.: 0281 / 107 - 3222 o d e r -7777 Email: DirVPraevention-Opferschutz.Wesel@polizei.nrw.de

Termine:

1. Donnerstag, 06.10.2022, 09.00 - 12.00 Uhr Xanten, Gesamtschule Xanten, Heinrich-Lensing-Str. 3

2. Freitag, 07.10.2022, 09.00 - 12.00 Uhr Rheinberg, Amplonius-Gymnasium, Dr. Aloys-Wittrup-Str. 18

3. Montag, 10.10.2022, 09.00 - 12.00 Uhr Schermbeck, Gemeinschaftsgrundschule, Weseler Str. 12

4. Dienstag, 11.10.2022, 09.00 - 12.00 Uhr Moers, Mercator-Berufskolleg, An der Berufsschule 3

5. Mittwoch, 12.10.2022, 09.00 - 12.00 Uhr Hünxe, Grundschule, Am Dicken Stein, Waldweg 55

6. Donnerstag, 13.10.2022, 09.00 - 12.00 Uhr Voerde, Grundschule Regenbogenschule, Auf dem Bünder 25 (ausgebucht)

7. Mittwoch, 14.10.2022, 09.00 - 12.00 Uhr Hamminkeln, Gemeinschaftsgrundschule Hamminkeln, Bislicher Str. 1

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell