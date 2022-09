Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Moers (ots)

Eine 16-jährige Fußgängerin aus Moers befand sich am 29.09.2022 gegen 08:10 Uhr auf dem Weg zur Schule. Diese beabsichtigte im Bereich der Kreuzung Klever Straße / Baerler Str. die Klever Straße zu überqueren. Ein Pkw fuhr zeitgleich von der Baerler Straße in den Kreuzungsbereich, um nach rechts in die Klever Straße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang fuhr der Pkw über den Fuß der 16-Jährigen. Dabei wurde diese am Fuß verletzt, so dass diese ambulant in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden musste. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst auf der Klever Straße an, setzte dann jedoch seine Fahrt in Fahrtrichtung Baustraße fort. Der Fahrzeugführer des dunklen Pkw wird beschrieben als männlich, 25-35 Jahre alt, kurze und dunkle Haare und trug einen Vollbart. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Moers unter der Telefon-Nummer 02841-171-0 zu melden.

