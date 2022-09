POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Kamp-Lintfort (ots) - Am Montag gegen 12.00 Uhr stieß eine 57-jährige Busfahrerin aus Moers mit einem Bus in Hoerstgen gegen einen Baum. Die Busfahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Schloßallee, aus Richtung Sevelen kommend, in Richtung Hoerstgen. In Höhe einer Kurve, unmittelbar vor der Grundstückseinfahrt eines dortigen Biohofes, kam ihr ein unbekannter Fahrer ...

