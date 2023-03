Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Abflexen eines Fzg-Katalysators

Freilingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 23.03.2023 bis zum Samstagmorgen, 25.03.2023 wurde durch unbekannte Täter an einem grauen Mazda der unter dem Fahrzeug befindliche Katalysator abgeflext. Der Pkw parkte in dieser Zeit auf dem Parkplatz gegenüber der Einfahrt zum Campingplatz Freilingen. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum Personen oder sonstige Auffälligkeiten auf dem Parkplatz wahrgenommen haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Montabaur in Verbindung zu setzen.

