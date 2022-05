Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verletzter Radfahrer

Unkel (ots)

Leicht verletzt wurde am Montagmittag ein 49-jähriger Fahrradfahrer aus Linz, als er mit einem Pkw an der Kreuzung Im Pösten -Siebengebirgsstraße in Unkel zusammenstieß. Nach den polizeilichen Ermittlungen hatte ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinbreitbach die Vorfahrt des Radfahrers missachtet.

