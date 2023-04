Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Diebstahl aus Baucontainer

Höhr-Grenzhausen, Vallendarer Törchen (ots)

Auf dem Baustellengelände des Seniorenwohnparks, Am Limes, in Höhr-Grenzhausen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt drei Baucontainer durch bisher unbekannte Täter angegangen. Die Täter hebelten einen Bauzaun auf und gelangten so auf das Baustellengelände. Hier wurden in der weiteren Folge drei Container unterschiedlicher Firmen aufgebrochen und hochwertiges Bauspezialwerkzeug entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen: 02624-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell