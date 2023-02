Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen - 2302070

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgenden Einbruch im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Samstagabend, 18. Februar 2023, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus an der Straße Halbenkamp in Ratingen-West. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von 19.45 Uhr bis 20 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten einzudringen. Eine im Haus installierte Alarmanlage informierte den Berechtigten über den Einbruchdiebstahl und der Geschädigte informierte daraufhin folgerichtig die Polizei. Da der Geschädigte noch vor Eintreffen der Beamten an seiner Wohnanschrift erschien, konnte er zwei verdächtige Personen beobachten, die sich über einen Fußgängerweg in Richtung eines nahegelegenen Discounters entfernten. Anschließend flohen sie mit einem weißen Fiat Doblo mit einer Städtekennung aus Grevenbroich (GV-) unerkannt von der Tatörtlichkeit. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die flüchtigen Einbrecher im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, ein Beuteschaden konnte zunächst nicht näher verifiziert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

