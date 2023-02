Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsamer Info-Stand mit den Mettmanner ASS!en am "Streifenwagen" - Mettmann - 2302069

Mettmann (ots)

Schon seit zwei Jahren tourt er durch das Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "Streifenwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann. Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern an Marktplätzen und anderen innerstädtischen Treffpunkten ins Gespräch kommen.

Am morgigen Mittwoch, 22. Februar 2023, sowie am Mittwoch, 01. März 2023, finden Sie den Streifenwagen, in der Zeit von 10 - 12 Uhr, auf der Mühlenstraße in Höhe der Freiheitstraße in Mettmann.

Die Bezirksdienstbeamtinnen Polizeihauptkommissarin Silke Stephan und Polizeihauptkommissarin Michaela Jordan widmen sich diesmal dem Themenschwerpunkt der aktuellen Betrugsmaschen insbesondere zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren. Sie informieren zum Beispiel über die Vorgehensweise der Betrüger bei sogenannten "Schock-Anrufen" oder wie man sich vor falschen WhatsApp-Nachrichten der zum Teil hoch professionell agierenden Kriminellen schützen kann.

Zur tatkräftigen Unterstützung haben die Beamtinnen die ehrenamtlichen Mitglieder des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) dabei, die ebenfalls insbesondere im Bereich der Kriminalprävention geschult sind und Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit beantworten können. Zahlreiche Flyer und Informationsmaterial haben die ASS!e ebenfalls im Gepäck.

Silke Stephan und Michaela Jordan freuen sich - gemeinsam mit den ASS!en - auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher!

