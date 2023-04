POL-PDMT: Zeugen gesucht - Streit auf Lidl Parkplatz

Montabaur (ots) - Am 02.04.2023 ereignete sich gegen 20:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L317/Mittelstraße bei Weroth. Demnach missachtete ein Fahrzeug die Vorfahrt der von links kommenden Fahrzeugführer und fuhr ungebremst auf die L317 auf. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Die beiden Fahrzeugführer und alleinigen Fahrzeuginsassen wurde schwer verletzt und in ...

