Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen nach Unfall gesucht

Wiesmoor - Berauscht gefahren /Wiesmoor - Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Freitagabend hat es in Aurich einen Unfall gegeben. Eine 64-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr gegen 21.40 Uhr auf der Emder Straße in Richtung Innenstadt als plötzlich eine Fußgängerin die Straße überquerte. Die Autofahrerin musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, eine Vollbremsung durchführen. Eine dahinterfahrende 20-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Peugeot auf. Die 64-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Fußgängerin entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa 15-17 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, schlanke Figur und dunkle Haare. Bekleidet war sie mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Wiesmoor - Berauscht gefahren

In Wiesmoor haben Polizeibeamte am Mittwoch ein Auto angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 27-jährige Fahrerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Das hielt die Autofahrerin jedoch nicht davon ab, sich drei Stunden später wieder hinters Steuer zu setzen. Polizisten trafen sie erneut im Straßenverkehr an. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Die Polizei Wiesmoor sucht Zeugen und Beteiligte eines Verkehrsunfalls. Am Montag gegen 10.15 Uhr fuhren zwei bislang unbekannte Frauen mit ihren Fahrrädern über den Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße. Vor dem Eingang des Kaufhauses stieß eine der Radfahrerinnen mit einem Mann am Fahrradständer zusammen. Beide stürzten. Im Anschluss entfernte sich die Frau mit ihrer Begleiterin unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Unfallverursacherin trug eine dunkle Jeans, eine dunkle Jacke und ein helles Oberteil. Ihre dunklen Haare hatte sie zu einem Dutt gebunden. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die beiden Frauen sowie auf den Mann, der bei dem Unfall zu Boden stürzte. Auch Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

