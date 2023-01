Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, zwei Einbrüche in Häuser, und ein Versuch

Nordwalde (ots)

An der Straße Fürstengrund hat es Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser gegeben. Beide Taten ereigneten sich am Donnerstag (19.01.23) im Laufe des Tages. Außerdem gab es einen Einbruchsversuch. Zwischen 18.15 Uhr und 19.30 Uhr hebelten unbekannte Täter das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses auf, das in der Nähe der Grevener Straße liegt. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Aus einem Raum wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr wurde auch in ein Nachbarhaus eingebrochen. Dort hebelten Unbekannte ebenfalls ein Fenster und verschafften sich so Zutritt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Im hinteren Bereich der Straße Fürstengrund, in Richtung des evangelischen Friedhofs, gab es darüber hinaus einen versuchten Wohnungseinbruch. Der Spurenlage zufolge hebelten unbekannte Täter zwischen 14.45 Uhr und 22.20 Uhr an der Terrassentür und an einem Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses. Das Fenster wurde beschädigt. Doch die Türen und Fenster an dem Haus waren gut gegen Einbruch gesichert und hielten deshalb Stand. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Die Polizei berät zum Thema Einbruchschutz und gibt auch Tipps für technische Lösungen - kostenlos und nach vorheriger Terminabsprache. Auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde finden Sie die Ansprechpartner: https://steinfurt.polizei.nrw/node/7563

Weitere Infos gibt es hier: https://www.k-einbruch.de/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell