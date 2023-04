POL-AUR: Norden - Tresor gefunden

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Unfallflucht Vor einer Apotheke in der Bahnhofstraße in Wittmund kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Wagen gegen 11 Uhr einen grauen VW Kombi am Fahrbahnrand und beschädigte einen Außenspiegel. Der Verursacher flüchtete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

