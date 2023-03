Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Innenstadt

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Sonntag, 26. März 2023, gegen 14:30 Uhr, ein ausgelöster Rauchmelder und Brandgeruch in einem Wohnblock in der "Lange Straße" in Delmenhorst gemeldet.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst rückten zum Brandort aus und mussten sich im Wohnblock durch das Aufbrechen einer Tür Zutritt zu einer bereits völlig verrauchten Wohnung verschaffen. In der dortigen Küche stellten sie eine eingeschaltete Herdplatte fest, die vermutlich einen Gegenstand neben dem Herd in Brand gesetzt hatte.

Nach dem Ende des Einsatzes der Feuerwehr sprachen Einsatzkräfte der Polizei die Beschlagnahme der brandbetroffenen Wohnung aus. Der 26-jährige Bewohner wird zunächst bei Verwandten unterkommen.

