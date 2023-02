LPI-G: Türklinke vom Glockenturm gestohlen

Altenburg (ots) - Altenburg: Zwei Häuser in Altenburg, speziell in der Tulpenstraße sowie im Irisweg, gerieten am 24.02.2023 ins Visier unbekannter Täter. Diese versuchten sich im Zeitraum vom 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Häusern, jeweils über die Terrassentür, zu verschaffen. Bei beiden Häusern scheiterten die Einbrecher schließlich und flüchteten unerkannt. Die Kripo in Altenburg sucht im ...

