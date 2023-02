LPI-G: Pkw überschlug sich

Greiz (ots) - B92: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet heute Morgen (27.02.2023), gegen 06:00 Uhr die Fahrerin (31) eines Pkw Opel beim Befahren der Bundesstraße 92 von Wittchendorf in Richtung Wildetaube von der Straße ab und fuhr in den Seitengraben. Dort kollidierte sie mit einer kleinen Steinbrücke, so dass sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Sowohl die 31-Jährige, als auch das im Opel befindlichen Kind (1) wurden verletzt und kamen in ...

