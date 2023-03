Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Einfamilienhauses in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Montag, 27. März 2023, gegen 04:00 Uhr, der Brand einer Garage in der Tannenstraße in Wardenburg gemeldet. Personen blieben unverletzt.

Die Bewohner des Wohnhauses stellten die Brandentwicklung in ihrer Garage selber fest und wählten den Notruf. Anschließend fuhren sie einen vor der Garage geparkten Pkw aus dem Gefahrenbereich und begaben sich selber in Sicherheit. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. So wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Wardenburg, Sandkrug, Littel, Achternmeer, Huntlosen und Großenkneten für die Brandbekämpfung alarmiert. Unterstützung erhielten sie von Teilen der Berufsfeuerwehr aus Oldenburg. Insgesamt waren ungefähr 150 Angehörige der Feuerwehr am Brandort eingesetzt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer von der Garage bereits auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen und dehnte sich weiter aus. Die aufwendigen Löscharbeiten werden vermutlich bis in den Nachmittag andauen.

Mit Durchsagen im Rundfunk wurde vor dem Feuer und der Rauchentwicklung gewarnt. Im gesamten Straßenzug wurde der Strom abgestellt.

Für die Ermittlungen der Brandursache wurde die Beschlagnahme des Brandorts ausgesprochen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, die Bewohner kümmern sich eigenständig um eine alternative Unterbringung. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell