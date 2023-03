Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand eines Einfamilienhauses in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Brandursachenermittler der Polizei haben am Freitag, 24. März 2023, das Einfamilienhaus in der Straße "Am Schullenkamp" in Wildeshausen aufgesucht und den Brandort besichtigt.

Im Ergebnis konnte ein technischer Defekt an einem Küchengerät als Brandursache festgestellt werden.

Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 150.000 Euro geschätzt.

+++ Pressemitteilung von Donnerstag, 23. März 2023 +++

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Donnerstag, 23. März 2023, gegen 07:30 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Schullenkamp in Wildeshausen zu einem Brand. Im Bereich des Gebäudeinneren entstand Sachschaden, so dass das Wohnhaus aktuell nicht weiter bewohnt werden kann. Die Bewohner konnten das Wohnhaus eigenständig verlassen. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Für die Löscharbeiten wurden die Freiwilligen Feuerwehren Dötlingen, Düngstrup und Wildeshausen mit 55 Kräften eingesetzt. Zudem war ein Mitarbeiter des Energieversorgers vor Ort. Um die Unterbringung kümmerten sich die Bewohner eigenständig. Die Polizei hat Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell