Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zum Schlafen in fremdes Wohnhaus eingedrungen

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Ein kurioser Fall ereignete sich am Mittwochabend in der Schulstraße. Als ein Anwohner gegen 22:30 Uhr in das von ihm bewohnte Einfamilienhaus zurückkehrte, stellte er auf der Couch einen ihm unbekannten schlafenden Mann fest. Dieser hatte augenscheinlich eine Terrassentür eingeschlagen und sich dann auf der Couch im Obergeschoss schlafen gelegt. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Da der 34-Jährige keinen festen Wohnsitz besitzt und auch sonst keine Bleibe hatte, wurde er in Gewahrsam genommen und konnte seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell