Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schulwegunfall mit schweren Folgen

Landstuhl (ots)

Ein zwölfjähriger Schüler quert die Kaiserstraße in Landstuhl bei teilweise stockendem Verkehr in Höhe der Stadthalle. Dabei kam es am gestrigen Tag, gegen Mittag, zu einem folgenschweren Unfall. Der Schüler wurde von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik verbracht.

Sachdienliche Hinweise können bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805-1850 gemeldet werden.|pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell