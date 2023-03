POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Großkontrolle auf der B75 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Einbruch in Restaurant In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter eine Tür an der Gebäuderückseite eines Restaurants in der Bremer Straße in Delmenhorst auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Delmenhorst: PKW aufgebrochen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen ...

mehr