POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen v. 26.03.23

++ Brand eines Motorrollers ++

Ahlhorn. Am Sonntag, den 26.03.2023, um 01:15 Uhr wird in Ahlhorn im Översweg der Brand eines Motorrollers gemeldet. Dieser habe vor einem Wohnhaus gestanden und konnte von einem Bewohner noch von einem angrenzenden Wohnhaus weggeschoben werden, um ein Übergreifen zu verhindern. Der Roller wurde von der Feuerwehr Ahlhorn gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Wildeshausen. Am Sonntag, den 26.03.2023, um 04:40 Uhr wird in Wildeshausen auf der Ahlhorner Straße ein 29jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges gestoppt, da dieser bei der Fahrt nahezu die gesamte Fahrbahnbreite nutzte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der in Wildeshausen wohnende Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Zudem war das genutzte Fahrzeug nicht für den deutschen Straßenverkehr zugelassen. Es wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person ++

Groß Ippener. Am Sonntag, den 26.03.2023, um 05:30 Uhr befährt ein 34jähriger Volvo-Fahrer aus Schwaförden die Dorfstraße von der Autobahn kommend in Richtung Delmenhorst. Kurz nach dem dortigen Gewerbegebiet kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wird dabei schwer verletzt und daher einem Oldenburger Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

