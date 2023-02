Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Arbeitsunfall - Arbeiter wird in Maschine eingeklemmt

Dornhan (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Freitag gegen 17 Uhr hat sich ein Arbeiter in einer Firma in der Maybachstraße schwer verletzt. Während eines Messzyklus stieg der 31-Jährige in die Lasermaschine. Diese fuhr daraufhin im Eilgang zurück und klemmte den Mann ein. Die alarmierte Feuerwehr Dornhan, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Arbeiter befreien. Der schwer verletzte 31-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

