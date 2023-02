Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar-Bergfelden/ Lkr. Rottweil) Brennender Traktor

Sulz am Neckar-Bergfelden (ots)

Aufgrund eines brennenden Traktors ist am Samstag, kurz vor 11 Uhr, die Feuerwehrabteilung Bergfelden, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort waren, sowie der Rettungsdienst alarmiert worden. In der Straße "Winkelwiesen" geriet ein in einem Schuppen abgestellter Traktor aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Schuppen verhindert werden. Der Mann zog das brennende Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit seinem Schlepper aus der Scheune, wo die Feuerwehr das Feuer löschen konnten. Am Traktor ist ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.

