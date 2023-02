Konstanz (ots) - In der Zeit von Sonntag, 13.30 Uhr, bis Montag, 07.45 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem vor dem Anwesen Reichenausstraße 34 geparkten Toyota Aygo absichtlich den rechten Außenspiegel abgebrochen und so rund 300 Euro Sachschaden an dem Wagen angerichtet. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) ...

mehr