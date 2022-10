Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Pedelec-Fahrerin umgefahren

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 30-jährige Lagenserin um 16:30 Uhr mit ihrem Pkw die Altdorfer Straße in Richtung Einmündung Schötmarsche Straße. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links in Richtung Lage auf die Schötmarsche Straße einzubiegen. Beim Einbiegevorgang übersah sie eine 61-jährige Frau aus Lage, die mit ihrem Pedelec auf dem bevorrechtigten Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch sich die Pedelec-Fahrerin leicht verletzte. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand kein sichtbarer Schaden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell