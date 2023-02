POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Diebe klauen Geldbeutel aus Handtasche

Sulz am Neckar-Bergfelden (ots) - Aufgrund eines brennenden Traktors ist am Samstag, kurz vor 11 Uhr, die Feuerwehrabteilung Bergfelden, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort waren, sowie der Rettungsdienst alarmiert worden. In der Straße "Winkelwiesen" geriet ein in einem Schuppen abgestellter Traktor aufgrund eines technischen Defekts in Brand. ...

