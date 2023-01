Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schaufensterscheibe eingeschlagen

Täter flüchtete mit Fahrrad

Kevelaer (ots)

Am Montag (23. Januar 2023) kam es gegen 01:25 Uhr an der Bahnstraße in Kevelaer, zu einem Einbruch in einen Kiosk. Der Täter, welche bei der Tat durch eine Videoüberwachungskamera gefilmt wurde, schlug mit einem Hammer die Schaufensterscheibe ein und entwendete einen Karton mit bislang unbekannten Inhalt. Nach der Tat entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Anhand der Bilder der Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - 170 bis 175cm groß - schlank bis dünn - trug eine Kopfbedeckung (vermutlich eine Cappy)

Personen, die Hinweise zur verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell