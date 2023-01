Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl: Zwei Mofaroller entwendet worden

Kleve-Materborn (ots)

Am Freitag (20. Januar 2023) zwischen 20:45 Uhr und 22:30 Uhr, wurden zwei Mofaroller, an der Kaplan-Mertens-Straße in Kleve entwendet. Einer der beiden Roller, welche durch Lenkradschlösser gesichert gewesen waren, konnte in der Nähe des Tatorts wieder aufgefunden werden. Der zweite Roller, ein schwarzer Peugeot mit einem schwarzen Topcase, konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

