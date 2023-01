Geldern (ots) - In der Zeit von Freitag (20. Januar 2023) um 18:30 Uhr bis Samstag (21. Januar 2023) um 13:00 Uhr brachen unbekannte Täter in das Pfarrbüro am Kirchplatz in Geldern ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Unbekannten durchsuchten das Pfarrbüro nach Diebesgut und entwendeten einen Schlüssel. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder ...

