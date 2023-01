Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Bungalow

Täter hebelten Fenster auf

Issum-Sevelen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (18. Januar 2023), 15:00 Uhr bis Sonntag (22. Januar 2023), 11:30 Uhr, kam es an der Büllenstraße in Issum, zu einem Einbruch in einen Bungalow. Der oder die bislang unbekannten Täter, hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten Sie mehrere Räume sowie Schränke. Zu den möglicherweise entwendeten Gegenständen, kann nach aktuellem Ermittlungsstand, keine Aussage getroffen werden. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell