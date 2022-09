Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Walldorf: Brennendes Fahrzeug auf dem Standstreifen der BAB 6 - Pressemitteilung Nr. 1

Hockenheim/Walldorf (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein LKW auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen der Raststätte Am Hockenheimring West und Kreuz Walldorf in Brand. Der LKW befindet sich auf dem Standstreifen und das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zur Absicherung sind aber im Baustellenbereich der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt und es kommt aktuell zu Stau von mind. vier Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell