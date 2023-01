Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Versuchter Einbruch: Täter wird von Bewohner überrascht

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Sonntag (22. Januar 2023) kam es gegen 18:45 Uhr zu einem versuchten Einbruch an der Adresse Am Waldrand, in Kerken. Ein bislang unbekannter Täter hebelte das Fenster einer Garage auf und schob die Außenjalousie des Wohnzimmers nach oben. Als der Täter durch die Bewohner des Einfamilienhauses überrascht wurde, flüchtete er vom Tatort.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell